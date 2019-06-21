Не упустите налоговый вычет по приобретению ККТ

До 1 июля 2021 года отложен переход на онлайн-кассы для ИП без работников, напоминают налоговики Липецкой области. Отсрочка распространяется только на тех ИП, кто продает товары собственного производства или лично оказывает услуги (выполняет работы). Отсрочки в применении ККТ для ИП при перепродаже товаров, а также для организаций закон не предусматривает.

Налоговики обращают внимание налогоплательщиков на то, что для ИП, применяющих систему налогообложения ЕНВД и ПСН, предусмотрен налоговый вычет на сумму расходов по приобретению ККТ в размере не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ при условии ее регистрации в налоговых органах с 01.02.2017 до 01.07.2019 и в случае реализации права на отсрочку применения ККТ такие ИП не получат налоговый вычет по приобретению ККТ.

Зарегистрировать ККТ можно в личном кабинете налогоплательщика или обратиться с заявлением на бумажном носителе в налоговую инспекцию. В связи с большим наплывом налогопалтельщиков в последние дни июня, многие налоговые инспекции продлевают рабочий день и работают в выходные дни. В частности, липецкие ИФНС начиная с 19 июня 2019 года ведут прием в рабочие дни с 8-30 до 20-00 час., в выходные дни с 10-00 до 15-00 час.