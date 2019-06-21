ЦБ не нашел в России банков, соответствующих требованиям кибербезопасности

ЦБ РФ в этом году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и нашел у всех нарушения. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности.

«С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения», — цитицрует главу ЦБ ТАСС.

При этом Набиуллина отметила, что обнаруженные у банков проблемы нельзя назвать критическими, «но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения».

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