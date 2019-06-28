Чем электронные трудовые книжки лучше бумажных

В ближайшее время на смену традиционным бумажным трудовым книжкам должны прийти электронные. Соответствующий законопроект разработан Минтрудом. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.
Кроме того, электронным теперь стал и СНИЛС.
Преимущества перехода на электронные трудовые книжки и СНИЛСы значительны, отметили специалисты ОПФР по Республике Тыва в ходе пресс-конференции.
Вот основные преимущества:
- их легко восстановить;
- экономится ваше время и защищены ваши пенсионные права;
- работник в любой момент может запросить из ПФР сведения о своей трудовой деятельности в режиме реального времени и проверить их правильность;
- электронный вариант — более надежный способ хранения данных;
- исключается возможность утери бумажной книжки;
- благодаря электронным книжкам будут учтены все периоды трудовой деятельности;
- станет намного проще процесс оформления на работу или выхода на пенсию.
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