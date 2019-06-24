Чем руководствоваться при признании лиц взаимозависимыми

Согласно пункту 1 статьи 105.1 НК взаимозависимыми для целей налогообложения признаются лица, если особенности отношений между ними могут оказывать влияние на условия или результаты сделок, совершаемых этими лицами, или экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц.

В целях статьи 105.1 НК долей участия физлица в организации признается совокупная доля участия этого физлица и его детей в указанной организации.

При этом организации или физлица, являющиеся сторонами сделки, вправе самостоятельно признать себя для целей налогообложения взаимозависимыми лицами.

Кроме того, суд также может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 2 статьи 105.1 НК, если отношения между этими лицами обладают признаками, указанными в пункте 1 указанной статьи.

При этом обратиться в суд с иском о признании лиц взаимозависимыми могут как лица, являющиеся сторонами сделки, так и налоговые органы.

Таким образом, при признании лиц взаимозависимыми следует исходить из совокупности положений, изложенных в статье 105.1 НК, делает вывод Минфин в письме № 03-12-12/1/39688 от 31.05.2019.