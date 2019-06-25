Когда ИП на УСН учитывает в доходах оплату товара векселем

При УСН датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) векселя датой получения доходов у налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.

Таким образом, при получении от покупателя в частичную оплату за реализованное имущество, используемое в предпринимательской деятельности, векселя банка доход от реализации данного имущества в части, приходящейся на оплату векселем, учитывается ИП на УСН на дату оплаты векселя банком (день поступления денежных средств от банка).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/40087 от 03.06.2019.