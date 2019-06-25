Вахтовые надбавки не облагаются взносами. Но не надо маскировать под них другие выплаты

В соответствии с положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков-организаций все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм), связанных с выполнением физлицом трудовых обязанностей.

В соответствии со статьей 302 ТК установлено, что лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы.

Таким образом, надбавки за вахтовый метод работы, производимые в соответствии с положениями ТК лицам, выполняющим работы вахтовым методом, не подлежат обложению страховыми взносами.

ОБ этом сообщает ФНС в письме № БС-3-11/5545@ от 06.06.2019.

Вместе с тем фискалы предупреждают работодателей о недопустимости искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и созданию налоговых схем, направленных на незаконное уменьшение обязательств по страховым взносам, в частности, в виде неправомерного освобождения от обложения страховыми взносами спорных выплат в целях уклонения от их уплаты.