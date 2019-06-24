Переводы физлиц с карты на карту не облагаются НДФЛ

Согласно пункту 18.1 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ доходы налогоплательщика в денежной и натуральной формах, получаемые от физлиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.

Таким образом, денежные средства, безвозмездно полученные от физлица, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ. Кроме того, сам по себе факт банковского перевода денежных средств между физлицами не является объектом налогообложения.

Вместе с тем денежные средства, поступившие на счет налогоплательщика — физлица, например, в качестве оплаты проданного имущества или, например, в качестве вознаграждения за оказанные услуги признаются доходом такого физлица, подлежащим обложению НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/41947 от 07.06.2019.