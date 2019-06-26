Как считать НДФЛ с выплат по договорам страхования жизни

При осуществлении страхования жизни страховщик в дополнение к страховой сумме может выплачивать часть инвестиционного дохода страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования жизни.

Страховые выплаты, включающие выплаты инвестиционного дохода, производимые в соответствии с договором страхования жизни, не учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ, если суммы страховых выплат не превышают сумм внесенных им страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательного суммирования произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого года действия такого договора добровольного страхования жизни, и действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования ЦБ.

При этом суммы страховых выплат, включающих выплаты инвестиционного дохода, которые превышают суммы внесенных страховых взносов, подлежат налогообложению НДФЛ.

В случаях досрочного расторжения договоров добровольного страхования жизни и возврата физлицам денежной (выкупной) суммы, подлежащей выплате при досрочном расторжении таких договоров, полученный доход за вычетом сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов учитывается при определении налоговой базы и подлежит налогообложению у источника выплаты.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/10652 от 03.06.2019.