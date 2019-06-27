Отрицательная курсовая разница включается в состав расходов

Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, за исключением отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки выданных (полученных) авансов, в целях главы 25 НК отнесены к внереализационным расходам.

При этом отрицательной курсовой разницей признается курсовая разница, возникающая при уценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, стоимость которых выражена в иностранной валюте, или при дооценке обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Расходы в виде отрицательной курсовой разницы учитываются в уменьшение налоговой базы при соответствии общим правилам учета расходов, предусмотренным статьей 252 НК.

Следовательно, курсовые разницы, начисленные на обязательства и требования, не связанные с деятельностью организации, направленной на получение дохода, не должны учитываться при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.

Вместе с тем следует отметить, что положения статьи 252 НК не содержат требований к соотнесению понесенных расходов с полученными в связи с их осуществлением доходами. Признание расходов должно иметь связь с деятельностью налогоплательщика, направленной на получение дохода.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/1/41696 от 06.06.2019.