Мошенники рассылают ИП подложные требования на уплату налогов

Управление ФНС России по Свердловской области опубликовало сообщение о том, что в регионе действуют мошенники, которые рассылают индивидуальным предпринимателям подложные документы на уплату налогов.

Массовая рассылка требований произошла через Почту России, при этом для платежа налогов указаны реквизиты расчетного счета, открытого в Сбербанке.

УФНС информирует, что счета, используемые для перечисления налогов, пени, штрафов находятся в Управлении Федерального Казначейства, и не могут быть открыты в коммерческих банках, в том числе в Сбербанке России. Налоговики призывают граждан быть бдительными при получении указанных требований, проверяя задолженность в Личном кабинете на сайте ФНС России или по телефонам территориальных налоговых органов.

Информация о мошенничестве отправлена в правоохранительные органы.