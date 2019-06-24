Мошенники рассылают ИП подложные требования на уплату налогов

Управление ФНС России по Свердловской области опубликовало сообщение о том, что в регионе действуют мошенники, которые рассылают индивидуальным предпринимателям подложные документы на уплату налогов.

Массовая рассылка требований произошла через Почту России, при этом для платежа налогов указаны реквизиты расчетного счета, открытого в Сбербанке.

УФНС информирует, что счета, используемые для перечисления налогов, пени, штрафов находятся в Управлении Федерального Казначейства, и не могут быть открыты в коммерческих банках, в том числе в Сбербанке России. Налоговики призывают граждан быть бдительными при получении указанных требований, проверяя задолженность в Личном кабинете на сайте ФНС России  или по телефонам территориальных налоговых органов.

Информация о мошенничестве отправлена в правоохранительные органы.

 

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, КФХ»

Все семинары по теме Индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, КФХ