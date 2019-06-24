Россияне против перехода на 4-дневную рабочую неделю

Ранее глава Правительства Дмитрий Медведев высказал предположение, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю.

Между тем эта идея не нашла широкой поддержки среди россиян.

Как показали результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%), в основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга, других городов-миллионников.

Возможные преимущества четырехдневки, по мнению россиян, заключаются в улучшении здоровья, увеличении продолжительности жизни и возможности нормально отдохнуть (22%). При этом более половины опрошенных уверены, что если в нашей стране произойдет сокращение рабочей недели, то это вряд ли существенно скажется на улучшении здоровья россиян (53%).

Также почти каждый пятый считает, что сокращение рабочей недели позволит больше времени проводить с семьей. Каждый десятый — что это освободит время для занятий личными делами, творчеством и саморазвитием.

37% опрошенных не видят никаких возможных положительных последствий от такого перехода.

Отрицательные стороны сокращения рабочей недели россияне связывают со снижением зарплаты и общего уровня жизни, ростом цен (43%). Так, абсолютное большинство опрошенных уверены, что при переходе к четырехдневке зарплаты работников будут снижены (82%). Кроме того, более двух третей опрошенных (67%) убеждены, что сокращение рабочей недели приведет к снижению объемов производства.

Напомним, Дмитрий Медведев приводил примеры, в которых, напротив, сокращение рабоче недели приводило к росту производительности труда.