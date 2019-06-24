Трудовые договоры скоро станут электронными

На прошлой неделе в Госдуму внесли проект поправок в Трудовой кодекс, позволяющих использовать в трудовых отношениях современные цифровые технологии. Если их примут, то с 1 октября 2019 г. можно будет перевести оформление документов в электронную форму.

Законопроект касается в первую очередь трудовых договоров и заявлений об отпуске или увольнении, для них и других юридически значимых сообщений он определит и установит форму и правила обмена в электронном виде. Трудовые договоры и сейчас нередко заключаются по электронной почте, но прямого указания в Трудовом кодексе на такую возможность нет, пишут «Ведомости».

Теперь такие сообщения будут юридически значимыми после их доставки. Но всем переходить на электронные сообщения не обязательно — новые правила не должны ухудшать положение работника, говорится в пояснительной записке. Работник может отказаться от обмена электронными документами в любой момент после заключения трудового договора.

Также депутаты предлагают устанавливать личность отправителя, например предварительно указав адрес в трудовом договоре — либо с помощью электронной цифровой подписи. В качестве последней может быть как усиленная квалифицированная подпись, так и простое сочетание логина и пароля.

Электронная подпись может стать проблемой, говорят эксперты. Квалифицированная достаточно дорогая — порядка 3000 руб. на одного работника и действует она только год. Если использовать неквалифицированные подписи, то есть вероятность манипуляции со стороны работодателя — трудно будет доказать, подписал работник документ или нет. И сейчас работодатели зачастую подделывают подписи работников, а в случае использования электронных подписей это будет делать еще проще.

Параллельно готовится переход на электронные трудовые книжки — в декабре прошлого года такой законопроект внес в правительство Минтруд. Они должны появиться в 2020 г. Новые записи (например, о смене работы или изменении должности) будут — по законопроекту — уже в следующем году заноситься в цифровую книжку. Вести бумажные книжки работодатель должен будет только для тех работников, которые подадут об этом заявление, обещали в Минутруде.