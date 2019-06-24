Появился новый вид мошенничества: с вашего счета без вашего ведома могут списать деньги

Жительница Москвы на сайте госуслуг обнаружила задолженность по оплате госпошлины в ИФНС Ростовской области.

В процессе разбирательства выяснилось, что причиной тому — судебный приказ, который вынесен в пользу некого гражданина, у которого эта женщина якобы брала деньги в долг.

Мошенник принес в суд Ростовской области поддельную расписку, в котором указаны паспортные данные москвички и суд на основании этого «документа» выдал приказ о взыскании.

Схему мошенничества описала «Российская газета»:

1. Мошенник добывает или получает даже не копию, а просто данные паспорта гражданина.

2. На другом конце страны идет в мировой суд с липовой распиской о долге ему, с паспортными данными должника. Вопросов ему о должнике и его прописке, судя по нашему случаю, не зададут.

3. Мошенник просит не суда с обязательными повестками и уведомлением сторон, а только судебного приказа. Этот документ изготавливается на месте мировым судьей, и «должник» об этом не узнает.

4. Получив на руки законное решение суда, обманщик идет в банки, к приставам и просит забрать деньги у «должника». Если должник — клиент банка (а отделения крупных банков есть по всей стране), то со счета просто списывается сумма «долга». Если счетов нет, приставы по той же бумаге заберут деньги с пенсии, пособий, счета мобильного телефона, в общем, везде, где смогут найти.

5. Как пропали деньги, банк может сообщить клиенту, если у него подключена соответствующая функция на телефоне. А если нет — деньги просто исчезнут. Ответственности банка, которому клиент доверил деньги, нет. Банк поверил решению суда. Тем более что оно — настоящее.

6. Полиция узнает об обмане поздно, когда ни деньги вернуть, ни мошенника найти, скорее всего, не получится.