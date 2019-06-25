Уведомления на уплату налогов физлиц станут электронными

Сейчас налоговые уведомления на уплату налога на имущество транспортного и земельного налогов большинству физлиц приходят в бумажном виде.

Те, кто подключился к сервису «Личный кабинет» на сайте ФНС, по умолчанию получает этот документ электронно. Как говорится, назвался груздем — полезай в кузов. Но даже эти налогоплательщики могут отказаться от электронного способа доставки, и им тоже будут высылать бумажные документы.

Однако скоро эту «лавочку» прикроют. Чтобы сэкономить миллиарды рублей, ФНС перестанет высылать физлицам бумажные уведомления. Большинство налогоплательщиков (кроме пенсионеров, инвалидов и жителей отдаленных поселков) будут получать уведомление электронно через ЛК.

Для этого упростят доступ к ЛК, чтобы люди массово подключались к нему.

Более подробно узнать о грядущих изменениях читайте в нашем материале «Грядет революция в рассылке налоговых уведомлений физлицам. Забудьте про бумагу».