Правительство реформирует госслужбу

В 2019–2021 годах правительству предстоит реформировать государственную гражданскую службу, изменив для госслужащих систему найма, оплаты труда и мотивации.

Это следует из опубликованного вчера на портале правовой информации указа президента «Об основных направлениях развития гражданской службы в РФ на 2019–2021 годы». Указ изучил «Коммерсантъ».

До 2020 года Белый дом должен завершить работу по созданию нормативно-правовой базы для совершенствования практики экспериментов по развитию гражданской службы и порядку отбора кандидатов. Также правительству поручено обеспечить внедрение единой методики прохождения госслужащими испытания в федеральных органах исполнительной власти и усовершенствовать процедуру их аттестации.

Еще одно направление реформы — создание на базе подведомственной Минтруду федеральной информсистемы отдельного ресурса для профессионального развития госслужащих. До 1 января 2021 года Белый дом должен обеспечить мониторинг качества подготовки служащих по дополнительным профессиональным программам и усовершенствовать методы оценки их профессиональных качеств. Кроме того, в 2020 и 2021 годах правительство займется реформированием системы оплаты труда чиновников (без снижения его уровня, уточняется в указе) — оптимизация предполагает поэтапное увеличение в их доходах доли оклада за счет снижения доли премиальных выплат. Рост постоянной части зарплаты, в свою очередь, приведет и к росту размера пенсии госслужащих за выслугу лет.

По итогам 2018 года Росстат насчитал в РФ 692 тыс. региональных, 299 тыс. муниципальных и 38,3 тыс. федеральных госслужащих. Зарплата первых составила 49,4 тыс. руб. (107,7% к 2017 году), муниципальных служащих — 42,1 тыс. руб. (107,9% к 2017 году), федеральных — 126,6 тыс. руб. Если официальные доходы последних превышают среднюю зарплату по стране в несколько раз (в 2018 году — 40 тыс. руб.), то для остальных категорий эта разница не так велика. Впрочем, уровень укомплектованности всех категорий госслужбы в среднем не опускается ниже 90%.