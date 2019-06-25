«Клерк» выиграл суд по иску Дауркина на 10 миллионов рублей

Сегодня состоялось судебное заседание, на котором был рассмотрен иск по делу «Дауркин против Клерка».

Напомним, в мае к Клерку пришел иск на десять миллионов. Вводные данные опубликованы здесь: Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн.

Мнение нашего адвоката Михаила Беньяша по делу опубликовано в его статье: Еще несколько слов по новому процессу века: «судья Дауркин против СМИ».

Отчитываемся: суд мы выиграли.

Первомайский районный суд Краснодара решил отказать в удовлетворении иска Дауркина И. В. к СМИ «Клерк».

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