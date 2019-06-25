Список предпринимателей, имеющих право на вычет при покупке ККТ, могут увеличить

Список предпринимателей, имеющих право на вычет при покупке ККТ предложили увеличить.

Депутат от «Единой России», член Комитета по контролю и Регламенту Андрей Барышев внес законопроект с поправками в Налоговый кодекс.

Документом предлагается предоставить право уменьшить сумму налога на расходы, связанные с покупкой ККТ для ещё нескольких категорий индивидуальных предпринимателей. При этом для предоставления льготы у указанных категорий ИП ККТ должна быть зарегистрирована в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года.

Льготы предлагается дать ИП на ОСНО (вычет из НДФЛ), на УСН (при обоих объектах налогообложения) и ЕНВД (имеющие работников на дату регистрации ККТ).