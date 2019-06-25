В Думу внесен проект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежными к взысканию

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Авторами законопроекта являются депутаты и сенаторы от партии ЛДПР.

Документом предлагается дополнить Жилищный кодекс РФ новой статьей «Признание задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию».

Такими платежами предлагается признавать задолженность, числящуюся за гражданами, «уплата и (или) взыскание которой невозможна в случае принятия судом акта, в соответствии с которым исполнитель жилищно-коммунальных услуг утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по искам управляющих компаний о взыскании долгов за коммунальные услуги российские суды применяют сроки исковой давности к задолженностям, ограничивая размеры долга периодом образования таких задолженностей строго в пределах сроков исковой давности — три года.

«Граждане, как правило, погашают эту задолженность. Но управляющие компании продолжают включать в платежные документы задолженность, образовавшуюся вне сроков исковой давности. Так как, согласно действующему законодательству, истечение срока исковой давности не является основанием для списания долгов за услуги ЖКХ, а управляющие организации не обязаны удалять эту задолженность из платежных и иных документов», — пояснил один из авторов, сенатор Леонов, слова которого приводит ТАСС.

По словам парламентария, сохранение в платежных документах по оплате услуг ЖКХ незаконной и необоснованной задолженности и пени ущемляет гражданские права.