Срок уплаты 1% страховых взносов ИП за 2018 год истекает 1 июля

Не позднее 1 июля 2019 года индивидуальным предпринимателям необходимо перечислить 1% страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с суммы доходов плательщика, превышающих 300 000 рублей.
Впрочем, эти взносы платят не только ИП, но и относятся адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и медиаторы.
Напоминаем КБК для уплаты этих взносов 182 1 02 02140 06 1110 160.
О том, как рассчитать взносы за 2018 год, можно узнать в этой статье Фиксированные взносы ИП-2018: расчет, КБК, сроки
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