Фиксированные взносы ИП-2018: новый расчет, КБК, сроки

Что такое фиксированные взносы и почему они уже не фиксированные

Фиксированными взносами назывались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися частной практикой.

До 2014 года фиксированные взносы были действительно фиксированными (устанавливаемые на год) и одинаковыми для всех уплачивающих их лиц. Затем вступили в силу поправки в законодательство, изменяющие порядок исчисления взносов и по сути взносы перестали быть фиксированными.

А с 2018 года такое название убрано из нормативных документов. Мы же продолжим называть эти взносы фиксированными для удобства и потому, что название привычно для предпринимателей.

С 2017 года порядок уплаты фиксированных страховых взносов регулируется главой 34 Налогового кодекса и уплачиваются взносы не во внебюджетные фонды, а в территориальные налоговые инспекции по месту регистрации ИП.

Кто платит фиксированные взносы

Взносы в фиксированном размере обязательны к уплате всеми индивидуальными предпринимателями, независимо от системы налогообложения ИП, ведения хозяйственной деятельности и наличия доходов. В частности, если ИП работает где-то по трудовому договору, и за него уплачиваются страховые взносы работодателем, это не является основанием для освобождения от уплаты взносов, исчисленных в фиксированном размере.

Обратите внимание, что с 2010 года взносы уплачиваются также теми ИП, которые в прошлые годы пользовались льготами: военные пенсионеры платят взносы наравне со всеми остальными предпринимателями. С 2013 года можно не уплачивать фиксированные взносы за следующие периоды:

служба по призыву в армии;

период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;

период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений Российской Федерации (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей сложности.

Однако если в вышеуказанные периоды предпринимательская деятельность осуществлялась, то взносы придется уплачивать (п.7 статьи 430 НК РФ).

От чего зависит размер взносов

До 1 января 2018 года размеры взносов ИП зависили от МРОТ.

Однако в связи с тем, что МРОТ собираются повысить до прожиточного минимума, взносы ИП решили от него «отвязать» и начиная с 2018 года фиксированная сумма взносов, уплачиваемая за год, указывается в Налоговом кодексе.

С 2014 года размер фиксированных взносов зависит и от годового дохода ИП, так как при превышении в течение года дохода 300 тыс.руб. необходимо начислить ещё 1% взноса с суммы дохода, превышающей 300 тыс.руб.

Доход считается следующим образом:

При ОСНО — доходы, учитываемые в соответствии со статьей 210 НК РФ Т.е. те доходы, которые облагаются НДФЛ (касается только доходов, полученных от предпринимательской деятельности ). При определении этих доходов учитываются расходы ( Постановление Конституционного суда от 30.11.2016 № 27-П

При УСН с объектом налогообложения «доходы» — доходы, учитываемые в соответствии со статьей 346.15 НК РФ. Т.е. те доходы, которые облагаются налогом по УСН (такие доходы указываются в графе 4 книги доходов и расходов и указываются в строке 113 налоговой декларации по УСН);

При УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» — доходы, учитываемые в соответствии со статьей 346.15 НК РФ. Т.е. те доходы, которые облагаются налогом по УСН (такие доходы указываются в графе 4 книги доходов и расходов и указываются в строке 213 налоговой декларации по УСН). Расходы при определении дохода для расчета взносов не учитываются по мнению ФНС и Минфина. Однако есть решения судов, в том числе и Верховного, что расходы учитывать можно. Однако они касаются предыдущих лет, когда уплату взносов регулировал не НК, а федеральный закон 212-ФЗ;

При ЕСХН — доходы, учитываемые в соответствии с пунктом 1 статьей 346.5 НК РФ. Т.е. те доходы, которые облагаются налогом по ЕСХН (такие доходы указываются в графе 4 книги доходов и расходов и указываются в строке 010 налоговой декларации по ЕСХН). Расходы при определении дохода для расчета взносов не учитываются;

При ЕНВД — вмененный доход налогоплательщика ЕНВД, рассчитанный по правилам статьей 346.26 НК РФ. Вмененный доход указывается в строке 100 раздела 2 декларации по ЕНВД. Если разделов 2 несколько, то доход суммируется по всем разделам. При определении годового дохода складываются вмененные доходы по декларациям за 1-4 квартал.

При ПСН — потенциально возможный доход, рассчитываемый по правилам статьей 346.47 НК РФ и статьей 346.51 НК РФ. Т.е. тот доход, от которого считается стоимость патента.

Если ИП применяет несколько систем налогообложения одновременно, то доходы по ним складываются

Тарифы фиксированных взносов

В 2018 году действуют следующие тарифы для платежей ИП «за себя»:

Плательщики ПФР ,

страховая часть ФФОМС ИП (независимо от системы налогообложения), нотариусы, адвокаты и иные лица, обязанные уплачивать фиксированные взносы 26.0% (из них 10% солидарная часть тарифа, 16% индивидуальная) 5.1%

Расчет взносов при доходе 300 тыс.рублей и меньше, а также для КФХ, зарегистрированных как ИП вне зависимости от дохода

Фиксированные взносы на 2018 год при доходе 300 тыс. рублей и меньше составят:

в Пенсионный фонд — 26 545 руб руб.;

— 26 545 руб руб.; в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5 840 руб.

Плательщики ПФР ,

страховая часть ФФОМС ИП (независимо от системы налогообложения), нотариусы, адвокаты и иные лица, обязанные уплачивать фиксированные взносы Год: 26545

Квартал: 6636,25

Месяц: 2212,08333 Год: 5840

Квартал: 1460

Месяц: 486,66666

Всего: 32385 руб.

ИП, нотариусы и адвокаты уплачивают взносы в фиксированном размере только за самих себя. С выплат физическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование, которые рассчитываются исходя из начисленных выплат в пользу этих лиц.

Фиксированные взносы уплачивают также главы КФХ за себя и за членов КФХ. При этом, размер фиксированных взносов не зависит от величины доходов хозяйства (п.2 ст.430 Налогового кодекса)

Если плательщики взносов начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца. Калькулятор взносов можно найти на сайте в разделе Инструменты.

Пример: Индивидуальный предприниматель зарегистрировался 16 июля 2018 года. Значит, размер страховых взносов в ПФ составит за пять полных месяцев 2212,08333 руб. × 5 мес.= 11060,42 руб.

за неполный месяц 2212,08333/ 31 (количество дней в июле) × 16 (столько дней ИП был зарегистрирован как ИП в июле, считая день регистрации) = 1141,72 рублей. Всего за 2018 год ИП должен будет заплатить 12203,14 рублей в Пенсионный фонд. Аналогично будут рассчитываться и страховой взнос, уплачиваемый в фонд медицинского страхования. Индивидуальный предприниматель зарегистрировался 16 июля 2018 года. Значит, размер страховых взносов в ПФ составитВсего за 2018 год ИП должен будет заплатить 12203,14 рублей в Пенсионный фонд. Аналогично будут рассчитываться и страховой взнос, уплачиваемый в фонд медицинского страхования.

Округление до 5 знака необходимо для более точного расчета, хотя понятно, что в рубле только 100 копеек, но иначе не сойдется годовая сумма. Почему-то законодатели не додумались утвердить годовую сумму взноса, кратную 12.

Расчет взносов при доходах свыше 300 тыс.рублей

В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период превышает 300 000 рублей, помимо фиксированных пенсионных взносов указанных выше (26545 руб.) уплачиваются взносы в размере 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей. Обратите внимание! Взносы по медицинскому страхованию с доходов свыше 300 тыс.рублей не уплачиваются! Т.е. сумма взносов в ФФОМС фиксированная для всех ИП, вне зависимости от суммы годового дохода.

Пример: Доход индивидуального предпринимателя в 2018 году составил: 350 000 руб. по деятельности, облагаемой УСН и 100 000 руб. по деятельности, по которой применяется ЕНВД (как считаются доходы, указано выше). Итого 450 000 руб. Сумма взносов в ПФ за 2018 год составит 26545 + (450 000 − 300 000) × 1% = 28 045 руб. Сумма взносов в ФФОМС 5 840 руб.

Общая сумма фиксированных страховых взносов в ПФ за год не может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов, установленного на год. Т.е. не больше, чем 26545 х 8 = 212 360 руб.



Пример: Доход индивидуального предпринимателя на УСНО в 2018 году составил: 20 000 000 руб. Сумма взносов за 2018 год составила бы 26545 + (20 000 000 − 300 000) × 1% = 223 545 руб, однако поскольку она больше максимально возможных взносов 212 360 руб., уплачивается 212 360 руб. взносов в ПФ и взносы в ФФОМС в размере 5 840 руб.

Срок уплаты взносов

Страховые взносы за расчетный период уплачиваются ИП не позднее 31 декабря текущего календарного года, за исключением взносов в размере 1% с дохода, превышающего 300 тыс.рублей.

Но поскольку в 2018 году 31 декабря будет выходным днем (из-за переноса выходных), то последний срок уплаты взносов переносится на ближайший рабочий день, скорее всего это будет 9 января 2019 года.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком страховых взносов не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Взносы (в том числе и взносы на обязательное медицинское страхование) уплачиваются с 1 января 2018 года не в Пенсионный фонд, а в налоговую инспекцию. В том числе и взносы за прошлые годы.

Отчетность по фиксированным взносам

КФХ один раз в год, в срок не позднее 30 января, подают в ИФНС (Расчет по страховым взносам КНД-115111). С 2012 года индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, никакой отчетности по своим взносам не сдают!

КБК

Взносы с 1 января 2017 года необходимо уплачивать на реквизиты ФНС, а не Пенсионного фонда!

182 1 02 02140 06 1110 160 — Фиксированные пенсионные взносы ИП, отдельного КБК для взносов в размере 1% от дохода свыше 300 тыс.рублей с 2017 года не предусмотрено.

182 1 02 02103 08 1013 160 — Фиксированные взносы ИП на медицинское страхование.