Доход от металлического счета освободят от НДФЛ

Доходы физлиц, получаемые ими по обезличенным металлическим счетам (ОМС), могут освободить от НДФЛ.

Соответствующий законопроект с поправками в ст. 217 НК внесен в Госдуму.

Доходы по ОМС складываются из двух компонентов: процентов, начисляемых на ОМС, и разницы между ценой покупки и ценой продажи драгоценных металлов, размещаемых на таких счетах.

В настоящее время доходы граждан по ОМС подлежат обложению НДФЛ по ставке 13% с применением имущественного налогового вычета или уменьшением налогооблагаемого дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение этих драгметаллов.

При этом для полного освобождения от НДФЛ доходов от реализации драгоценных металлов минимальный срок, на который должен быть открыт ОМС, должен составлять 3 года и более. При этом проценты, начисленные по такому счету, подлежат налогообложению в любом случае.

Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить привлекательность обезличенных металлических счетов для граждан и будут способствовать реализации их потенциала как средства сбережения и инструмента инвестирования, отмечается в пояснительной записке.