ФНС назвала условия получения льготы по НДС для театров и концертных организаций

ФНС России письме № СД-4-3/11865@ от 20.06.2019 разъяснила порядок освобождения от НДС операций по продаже билетов на культурно-просветительные мероприятия с 1 июля. На такую льготу имеют право организации, которые работают в сфере культуры и искусства и реализуют входные билеты по форме, установленной как бланк строгой отчетности (БСО).

С 1 июля они обязаны применять контрольно-кассовую технику при продаже билетов населению и выдавать в бумажном или электронном виде кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированный или напечатанный с ее помощью. До этого времени такие организации не применяли онлайн-кассы, а вместо чеков выдавали БСО по форме, утвержденной приказом Минкультуры России.

Таким образом, продажа билетов на культурно-просветительные мероприятия населению освобождается от НДС, если покупателю выдается билет по форме Минкультуры России с кассовым чеком либо БСО, сформированный с помощью ККТ.

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