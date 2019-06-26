Сотрудникам банков запрещено фотографировать экраны компьютеров

Крупные банки прописали в своих внутренних нормативных актах прямой запрет для сотрудников на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов.

Это делается для того, чтобы защитить данные клиентов, предотвратить утечку информации, которая может быть использована в мошеннических схемах с применением методов социальной инженерии, пишет РБК.

Отметим, что подобные запреты для своих сотрудников ввели, в частности, в Сбербанке, ФК «Открытие», банке «ЮниКредит».
 

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