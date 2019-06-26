Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Сбербанк проиграл дело в суде, касающееся ограничения распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации. АС Московского округа в постановлении № Ф05-8788/2019 от 24.06.2019 по делу № А40-137121/18 признал действия банка незаконными.

В суд обратилась компания, являющаяся клиентом банка. Ею было получено требование о предоставлении в банк документов в срок до 7 рабочих дней с даты получения запроса в соответствии с п. 14 ст. 7 федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2011 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Список был весьма внушительный: договоры с определенными контрагентами; счета-фактуры; накладные; авансовые отчеты; информация о количестве сотрудников организации и подтверждение выплат им заработной платы и многое другое. Документы были в банк предоставлены в полном объеме и в срок.

Однако, Сбербанк заблокировал организации «Сбербанк Бизнес Онлайн» и предложил добровольно закрыть счет. Компания посчитала, что её деятельность частично парализована и она лишена возможности полноценно вести предпринимательскую деятельность, поэтому подала в суд.

Суды всех трех инстанций признали действия банка незаконными. Они указали, что законом 115-ФЗ не закреплены неограниченные правомочия банков, в том числе по блокировке доступа к дистанционной системе по расчетному счету клиента. При этом они обратили внимание на то, что организация предоставила Сбербанку всю запрашиваемую информацию, подтверждающую, что её сделки носят реальный характер, расходование денежных средств производилось в соответствии с целями осуществления предпринимательской деятельности.

Банком не были представлены доказательства, что её клиент является экстремистской организацией, фигурирует в списках террористов, с учетом возможной аффилированности, а также того, что банковские операции клиента за спорный период были запутанными, неочевидными, не имели реальной цели, а наоборот, преследовали цели по легализации денежных средств, полученных преступным путем, а равно преследовали иную противоправную цель.

При этом, суд первой инстанции указал, что сами по себе обстоятельства — размер уставного капитала, выписка по счету не заверена, к договорам перевозки не представлены заявки, транспортные накладные, выписка из банка не информативная — не могут являться основанием для вывода, что организация осуществляет сомнительные операции, о чем указывал в своем отзыве Сбербанк.

Суды, учли, что положениями пункта 11 статьи 7 115-ФЗ, предусмотрено право кредитной организации на отказ от операции, если операция (конкретная) признана подозрительной, тогда как банк в одностороннем порядке заблокировал доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету в целом, а не конкретной операции.

Девятый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении по этому делу также указал на то, что банки не имеют права полностью приостанавливать операции по счету. Они могут только заблокировать подозрительную операцию. Право выносить решение о блокировке всех операций принадлежит Росфинмониторингу, если у него будут для этого достаточные основания.