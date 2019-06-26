ИП получили право на один патент по нескольким видам деятельности

Госдума приняла закон, дающий право региональным законодателям устанавливать потенциальный доход по ПСН для групп (подгрупп) видов деятельности, а не для одного вида.

Сейчас Налоговый кодекс обязывает устанавливать для каждого вида деятельности размер потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода. Это касается как указанных в пункте 2 статьи 346.43 видов деятельности, так и тех, которые могут добавляться законами субъектов РФ.

После вступления в силу нового закона, региональные власти смогут установить один потенциальный доход для группы видов деятельности. И тогда ИП сможет получить один патент, а не несколько. Например, по строительным работам.

Обратите внимание, что речь не идет об объединении каких-то видов деятельности из перечисленных в пункте 2 статьи 346.43. Поправки касаются только дополнительного перечня видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, которые могут добавлять региональные власти.

Закон вступит в силу спустя месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.