Бизнесмены требуют отменить сдачу СЗВ-М на директора-учредителя

Согласно разъяснениям ПФР, который, в свою очередь, опирается на разъяснения Минтруда, организации, в которых нет никаких сотрудников, кроме директора-учредителя без зарплаты, должны ежемесячно сдавать СЗВ-М.

Причем мнение ПФР со времен введения этой формы кардинально менялось – то «пенсионщкам» не нужны были отчеты по таким фирмам-«нулевкам», то они стали их требовать.

Никакой стабильности, сетует автор инициативы, опубликованной на сайте РОИ.

Инициативный россиянин предлагает отменить обязанность по сдаче СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ для организаций, не ведущих деятельность, не имеющих работников, открытых расчетных счетов, при этом имеющих одного учредителя - директора, который не получает зарплату.