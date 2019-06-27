Бизнесмены требуют отменить сдачу СЗВ-М на директора-учредителя

Согласно разъяснениям ПФР, который, в свою очередь, опирается на разъяснения Минтруда, организации, в которых нет никаких сотрудников, кроме директора-учредителя без зарплаты, должны ежемесячно сдавать СЗВ-М.

Причем мнение ПФР со времен введения этой формы кардинально менялось – то «пенсионщкам» не нужны были отчеты по таким фирмам-«нулевкам», то они стали их требовать.

Никакой стабильности, сетует автор инициативы, опубликованной на сайте РОИ.

Инициативный россиянин предлагает отменить обязанность по сдаче СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ для организаций, не ведущих деятельность, не имеющих работников, открытых расчетных счетов, при этом имеющих одного учредителя - директора, который не получает зарплату.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Отчетность в ПФР»

Все семинары по теме Отчетность в ПФР