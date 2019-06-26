Осторожно, вирус вас может поджидать в безобидном письме!

Об очередном вирусе, рассылаемом по электронной почте, предупреждают в Красном уголке бухгалтера.

«Будьте бдительны! Это вирус. Не открывать и по ссылке не переходить, если вам на почту придет такое письмо», — предупреждает коллег Елена

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