Осторожно, вирус вас может поджидать в безобидном письме!

Кисыч И в чем проблемы? Глянул поверхностно. Они как я понял работают в сфере обработки информации - ка... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Anulya согласна с Надеждой, по моей компании тоже за какой-то год (кажется за тот же 2016) такая же запи... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

2nom Во что я нашел на одном ресурсе (далее - копипаста).Есть у нашей компании один интересный клиент…... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты

Elv Вы замечательный специалист. Но анализ компании в данном аспекте никак не связан с 115 ФЗ по кото... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Angeltag Да, славу Богу управу нашли на эти банки совсем офигели...нам так же Тинькофф бизнес взяли и всё... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Elv Ну и что тут странного? У нас стройка и то пусто то густо. Тоже банки запрашивали документы, отво... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

upb2b Спасибо за комментарий, но вы меня с кем-то путаете. Анализ компаний - моя профессия, а не ковыря... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

2nom Вставлю свои пять копеек.Я (работаю в сфере "1С") в 2013 году (случайным) образом присосался к пр... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

upb2b Новость не просто крутая, а бомба и огонь. Но засуну свои пять копеек. Данные по компании действи... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Первоклассник Во-во. Появился, наконец, разум на горизонте. Вся проблема в том, что дяди там, берут хорошие вещ... За нескошенную траву и мусор могут отобрать землю

Над.К А с каких пор банки получили право кого-то называть мошенниками? Суд правильно решил, что если ба... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Над.К Поставила лайк "нравится", потом подумала, что как-то не к месту. Потому что то, о чем пишут, нра... Время забивать гвозди

Первоклассник А предыдущие года? До 2000 года ? Я еще в институте начал "пахать", с 1978 года. Хоть копеечка, н... Какие ошибки в трудовой книжке могут повлиять на будущую пенсию

Первоклассник Бардак перманентный и постоянный! Конца и края не видно! А почему? А потому, что делают "спагетти... Что не так с системой Налог-3?

ToT Спасибо за статью. Отмена сроков давности -это ужасно Время забивать гвозди