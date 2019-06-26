Осторожно, вирус вас может поджидать в безобидном письме!

...хотя... сейцчас внимательней глянул: не похоже, что они занимаются разработкой - средняя зарпл...
И в чем проблемы? Глянул поверхностно. Они как я понял работают в сфере обработки информации - ка...
Очень. Почему-то банки лезут сразу и исключительно блоировать банк-клиент и выгонять, а чтоб конк...
То, что вы написали выше, называется анализ компании ?)) Все...у меня все О-о...
согласна с Надеждой, по моей компании тоже за какой-то год (кажется за тот же 2016) такая же запи...
"а компания рискует получить требование об уплате налогов" так всё и было Три обращения...
Это же Россия!!!! сначала закроют,а потом разбираться будут,но самое страшное,что в стране уже да...
Во что я нашел на одном ресурсе (далее - копипаста).Есть у нашей компании один интересный клиент…...
Вы замечательный специалист. Но анализ компании в данном аспекте никак не связан с 115 ФЗ по кото...
Вообще странно, что на мой безобидный комментарий последовала такая неадекватная реакция. Обычно ...
Это вряд ли. Скорее всего очередная ошибка данных, как у нас водится...
Да, славу Богу управу нашли на эти банки совсем офигели...нам так же Тинькофф бизнес взяли и всё...
Ну и что тут странного? У нас стройка и то пусто то густо. Тоже банки запрашивали документы, отво...
ВЫ правы! Есть презумпция невиновности и не дело банка блокировать счета. Пусть испол...
Спасибо за комментарий, но вы меня с кем-то путаете. Анализ компаний - моя профессия, а не ковыря...
Вставлю свои пять копеек.Я (работаю в сфере "1С") в 2013 году (случайным) образом присосался к пр...
Первокласник Пессимистов, но историкоподкованный: Если все время думать о смерти (согласно статис...
Наконец-то кто-то осмелился подать на них в суд. А то полный безпредел...
Новость не просто крутая, а бомба и огонь. Но засуну свои пять копеек. Данные по компании действи...
Во-во. Появился, наконец, разум на горизонте. Вся проблема в том, что дяди там, берут хорошие вещ...
А с каких пор банки получили право кого-то называть мошенниками? Суд правильно решил, что если ба...
Сейчас все банки действуют по 115 ФЗ, кто-то тщательнее проверяет, кто-то менее. У всех свои крит...
Именно. Нынешняя зарплата уже не обеспечивает даже простого воспроизводства. ...
Нужна ККТ. Потому что у ИП есть работники.
Боярам всё можно. Он государев служащий.
Поставила лайк "нравится", потом подумала, что как-то не к месту. Потому что то, о чем пишут, нра...
А предыдущие года? До 2000 года ? Я еще в институте начал "пахать", с 1978 года. Хоть копеечка, н...
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, нужна ли онлайн-касса, если ИП на УСН с работниками. Вид деят...
Бардак перманентный и постоянный! Конца и края не видно! А почему? А потому, что делают "спагетти...
Тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук ! Обошлось.
Спасибо за статью. Отмена сроков давности -это ужасно
Нужна. Вся розница обязана применять ККТ
Здравствуйте, у меня цветочный магазин, я использую ПСН, работаю сама, наемных работников нет. Ну...
А если организация получила убытки в результате своей деятельности, то это убытки в том числе и н...