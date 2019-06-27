Налоговики не знают точно, от кого надо ждать декларацию по НДС и вручную выискивают нарушителей

В программном комплексе «Система электронной обработки данных инспекций местного уровня» (ПК СЭОД«), используемом налоговыми органами, отсутствует возможность формирования в автоматическом режиме перечня налогоплательщиков, обязанных представлять декларацию по НДС.

Кроме того, не реализована возможность отбора перечня лиц, не исполнивших обязанность по представлению налоговой отчетности.

Такие изъяны обнаружила Счетная палата в ходе проверки УФНС Москвы на предмет администрирования НДС.

Так, налоговыми органами в ПК СЭОД в ветке «Ввод и обработка налоговых документов/ Документы с начислениями/ Исполнение налоговой дисциплины/ Список лиц, не представивших налоговую и бухгалтерскую отчетность» формируется список налогоплательщиков, не представивших налоговую и бухгалтерскую отчетность.

Полученный список анализируются в ручном режиме с целью исключения налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, имеющих освобождение на основании статьи 145 НК от обязанностей налогоплательщика НДС, представивших единую упрощенную декларацию.

Между тем процедура ручного сбора перечня налогоплательщиков-нарушителей налагает дополнительные трудовые и временные затраты на инспекторский состав налоговых органов, а также несет в себе риски несвоевременного выявления (или невыявления) налогоплательщиков, не исполнивших обязанность по представлению деклараций, посетовали в Счетной палате.

В этой связи Федеральной налоговой службе рекомендовано сформировать в автоматическом режиме в программных комплексах перечень налогоплательщиков, обязанных представлять декларацию по НДС, и перечень лиц, не исполнивших обязанность по представлению деклараций.