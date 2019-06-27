Налоговиков завалили бумагой! Сдавать документы в ИФНС обяжут только в электронном виде

Несмотря на то, что Налоговым кодексом предусмотрено представление налоговой декларации по НДС по ТКС, отсутствует обязанность налогоплательщика представлять налоговым органам истребуемые необходимые для проверки документы в электронном виде при проведении мероприятий налогового контроля налоговых деклараций по НДС.

Например, объем предоставленных материалов на бумажных носителях в ИФНС № 1 по г. Москве только в отношении одной декларации по НДС за I квартал 2016 года с суммой заявленного объема возмещения 53,9 млн рублей составляет около 21 тыс. листов.

Об этом сообщается в докладе Счетной палаты, опубликованном сегодня в составе бюллетеня. В документе даже приводится соответствующее фото.

Кроме того, ряд представленных копий документов не позволяет оценить отраженные в них показатели, т.к. содержат «нечитаемые» листы. Представленные материалы на бумажных носителях в налоговые органы г. Москвы подлежат передаче на хранение (в течение 10 лет) в архив, находящийся в г. Истре Московской области.

В этой связи Счетная плата предлагает внести изменения в пункт 2 статьи 93 НК в части установления обязанности по направлению проверяемым лицом в налоговые органы истребуемых документов для проведения налоговых проверок исключительно в электронном виде по ТКС.