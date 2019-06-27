Какие нарушения допускают налоговики в ходе выездных проверок

Счетная палата провела проверку администрирования НДС налоговиками Москвы и обобщила результаты в своем докладе.

В документе, в том числе, приводится перечень нарушений, которые допустили налоговики в ходе налоговых проверок.

В ИФНС № 7 по г. Москве:

• в нарушение пункта 6 статьи 89 НК не соблюдены сроки проведения ВНП (на 1 и 2 календарных дня);

• в нарушение пункта 5 статьи 100 НК в отношении 7 налогоплательщиков нарушен 5-дневный срок вручения акта по результатам выездных налоговых проверок от 9 до 122 рабочих дней;

• в нарушение пункта 1 статьи 100 НК, в соответствии с которым:

— акт по результатам выездной налоговой проверки должен быть составлен в течение 2 месяцев со дня составления справки о проведенной ВНП, в 1 случае акт составлен на 1 день позднее;

— акт по результатам камеральной налоговой проверки (в случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах) должен быть составлен в течение 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки, в 21 случае нарушен срок составления акта от 1 до 647 рабочих дней;

• в нарушение пункта 1 статьи 101 НК в 6 случаях нарушен срок принятия решения по камеральным налоговым проверкам налоговых деклараций по НДС (срок нарушения от 2 до 82 рабочих дней).