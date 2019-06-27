ФНС назвала число бизнесменов, не подключивших онлайн-ККТ

Из 400 000 бизнесменов, которые должны до 1 июля подключиться к онлайн-кассам, к концу июня это сделали только около 100 000.

Такие данные Forbes представила пресс-служба ФНС.

Согласно закону «О применении контрольно-кассовой техники» (54-ФЗ), к 1 июля 2019 года установить онлайн-кассу должны все ИП, которые предоставляют услуги и имеют хотя бы одного наемного сотрудника, а также предприниматели, которые самостоятельно торгуют в розницу и платят налог на вмененный доход (ЕНВД) или работают на патенте.

1 июля 2019 года завершается третий этап кассовой реформы. В этом году онлайн-кассы должны установить компании и ИП на ЕНВД. А также ИП на патенте, кроме тех, кто может вообще не применять ККТ, согласно закону 54-ФЗ. Отсрочку до июля 2021 года получили только ИП, которые работают в одиночку и оказывают услуги (выполняют работы).

Производители онлайн-ККТ и ПО для них говорят, что нежелание подключать кассы связано в первую очередь с традиционным нежеланием малого бизнеса что-либо усложнять или изменять в своих бизнес-процессах.

Основной пик спроса приходится на вторую половину июня. Однако продажи ККТ будут меньше запланированных производителями из-за поправок в 54-ФЗ, давших новую отсрочку для ИП без работников.

Второй виток спроса ожидается в начале осени, когда за кассами придут те, кто не успел установить их в срок и получил штрафы. Наказание за неиспользование онлайн-касс составляют от 10 000 рублей для ИП и от 30 000 рублей для юрлиц. При повторном нарушении предпринимателю грозит приостановка деятельности на три месяца.