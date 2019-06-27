Против руководства автодилера «Рольф» возбуждено уголовное дело

Сегодня появились сообщения о том, что в дилерские центры компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета (СК)

Во второй половине дня стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова. Сообщение об этом появилось на сайте СК. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

«Рольф» — крупнейший в России автодилер, основан в 1991 году Сергеем Петровым. Продает автомобили марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi — всего порядка 20 брендов. Дилерская сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Является эксклюзивным импортером — дистрибьютором автомобилей Mitsubishi Motors в России (через СП «ММС Рус», доли в котором принадлежат также Mitsubishi и Mitsubishi Motors).

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «РОЛЬФ» и «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», а также кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», нарушая требования валютного законодательства, вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «РОЛЬФ», на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД».

С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «РОЛЬФ» у кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» акций компании «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

Сергей Петров еще днем в разговоре с РБК связал проходящие в дилерских центрах компании обыски с делом 2014 года. При этом он утверждает, что у него есть независимая оценка купленных акций.

Петров подозревает попытку рейдерства в отношении его бизнеса. Начиная с осени 2018 года он регулярно получает предложения о продаже компании за полцены.