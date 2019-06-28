Когда выплаты за счет гранта облагаются взносами

По условиям трехстороннего договора грантодатель направляет средства гранта для выполнения работ по проекту на счет организации, которая производит расчеты с физическим лицом — грантополучателем. Грантополучатель является сотрудником данной организации.

Что со страховыми взносами? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-11/11716@ от 18.06.2019.

Если организация производит выплаты физлицам, которые состоят с ней в трудовых отношениях или заключили с ней договоры ГПХ, то суммы таких выплат, в том числе и средства гранта (за исключением сумм, поименованных в статье 422 НК) подлежат обложению страховыми взносами независимо от источника их финансирования.

При этом уплата страховых взносов с данных выплат не может осуществляться за счет средств физлиц, получающих выплаты за счет средств гранта.

В случае, если выплаты гранта производятся грантодателем непосредственно в пользу грантополучателя — физлица, не состоящего с ним в трудовых отношениях или в отношениях, вытекающих из гражданско-правовых договоров, то такие выплаты объектом обложения страховыми взносами не признаются.