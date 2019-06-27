Чиновиники не предлагали ввести контроль над расходами россиян, они просто пока «рассматривают идею»

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

«Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — цитирует Панину РИА Новости.

Замглавы департамента сослалась на данные Росстата, согласно которым доля теневого сектора составляет 12-14 процентов от всего экономического оборота в России. В то же время, по информации МВФ, 33,4% российской экономики «в тени»

Идея министерства заключается в том, что, если человек тратит существенно больше, чем официально зарабатывает, вероятно, у него есть неучтенные доходы. В таком случае с них должен быть уплачен НДФЛ.

Однако пресс-служба Минэкономразвития заявила, что министерство не ведет разработку законопроекта «о контроле за расходами» российских граждан и не имеет планов по его разработке. Вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках.

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