Данные РСВ и 4-ФСС сравнивают

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Любовь Л1 Судя по всему в мои счета за услуги ЖКХ закралась фатальная ошибка!!! "Творцы" статистического уч... Эксперты назвали регионы с самыми низкими и высокими тарифами ЖКХ

бух2007 у меня не бывает ГПХ с штатными сотрудниками в принципе. Просто некоторые после ГПХ переходят в ш... Выплаты по договорам ГПХ в РСВ: включать или не включать

бух2007 Логика в этом есть. Наконец-то я ее поняла, спасибо) Но все равно она хромает немного. Выплаты по... Выплаты по договорам ГПХ в РСВ: включать или не включать

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Goody Вы камрад страны не путаете? Может в США живёте? Или сами тов.Майор, с советами вроде: " А, чего?... Ещё раз о безопасности предпринимателей, или причем здесь WhatsApp

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