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Данные РСВ и 4-ФСС сравнивают

Инспекторы ФСС проводят сравнительный анализ данных из формы 4-ФСС, которую страхователи сдают в фонд, и РСВ, который сдается в ИФНС.

В результате данной сверки иногда выявляются расхождения в базе для обложения страховыми взносами и страхователям приходится сдавать «уточненки».

Так, в отделении ФСС по Удмуртии выявили 408 случаев несовпадения данных. Страхователям направлены обращения с просьбой предоставить уточненные данные.

В итоге было представлено 42 «уточненки» с доначислением взносов на 125 тыс. руб.

Как пояснили в ФСС, одна из причин расхождения данных — выплаты по гражданско-правовым договорам. С данных сумм страхователями начислялись страховые взносы по временной нетрудоспособности по материнству, а по несчастным случаям — нет. При этом, согласно законодательства выплаты по договорам ГПХ не подлежат обложению страховыми взносами по обоим вышеуказанным видам обязательного соцстрахования.

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