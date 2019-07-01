Передача чиновником доли в ООО в доверительное управление не мешает применять ЕНВД

ЕНВД нельзя применять, если деятельность осуществляется в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом.

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление.

Минфин в письме № 03-11-09/44393 от 18.06.2019 пояснил, что передача физлицом — участником ООО в доверительное управление доли участия в таком ООО в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ не является основанием для неприменения обществом ЕНВД.