Как управляющим компаниям пробивать чеки ККТ при поступлении безнала от жильцов

В соответствии с абзацем первым пункта 5.10 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ организации и ИП при осуществлении расчетов (за исключением расчетов наличными деньгами, а также расчетов с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия клиента с пользователем) при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги (за исключением ТСЖ, ТСН, ЖСК) обязаны применять ККТ в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет.

ФНС в письме № ЕД-4-20/12093@ от 21.06.2019 разъяснила правила указания в кассовом чеке реквизита «признак способа расчета» (тег 1214).

Пользователь при поступлении денежных средств на свой расчетный счет в срок, не превышающий 5 рабочих дней, обязан применить ККТ, сформировав кассовый чек с указанием соответствующего признака способа расчета, например, «ПРЕДОПЛАТА 100%», «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» и т.д., либо в случае, если идентификация платежа за товары, работы или услуги по истечение указанного срока не осуществлена пользователем, — «АВАНС».

В случае применения ККТ пользователем с оформлением кассового чека с признаком способа расчета «АВАНС», «ПРЕДОПЛАТА» или «ПРЕДОПЛАТА 100%» такие пользователи вправе при осуществлении расчетов в виде зачета предоплаты или авансов сформировать один кассовый чек, содержащий сведения о всех таких расчетах, совершенных за расчетный период, не превышающий календарного месяца (но не позднее 10 календарных дней, следующих за днем окончания расчетного периода), без выдачи (направления) кассового чека клиенту.

Вместе с тем пользователь при осуществлении расчетов при приеме платы за услуги ЖКХ выдает кассовый чек клиенту исключительно по письменному запросу последнего. При отсутствии указанного запроса по истечение 3 месяцев с даты расчета обязанность пользователя по выдаче (направлению) кассового чека считается исполненной.

При этом в рамках расчетов в сфере ЖКХ перерасчеты, производимые пользователем, в результате которых не осуществляется внесение денежных средств потребителем, не требуют применения ККТ и оформления кассового чека.