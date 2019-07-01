Правительство одобрило законопроект о досудебном решении вопросов по соцстрахованию

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому урегулирование жалоб о несогласии с решениями по назначению или отказу в назначении соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будет проходить в досудебном порядке.

В настоящее время застрахованные или лица, имеющие право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в спорных ситуациях, связанных с несогласием получателей с размером назначенных страховых выплат или отказом в их назначении, вынуждены обращаться в суды, минуя ФСС. При этом у ФСС отсутствует возможность урегулирования возникающих споров в досудебном порядке, поскольку в Фонд и его территориальные органы жалобы о несогласии с назначенным обеспечением по страхованию (отказом в назначении) не поступают.

«Законопроектом предлагается предусмотреть обязательность досудебного порядка урегулирования жалоб о несогласии с вынесенным территориальным органом страховщика решением о назначении обеспечения по страхованию или об отказе в назначении обеспечения по страхованию», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Введение досудебного порядка позволит также сократить сроки рассмотрения вопросов о перерасчете страховых выплат, снизить нагрузку на судебные органы власти, а также создать упрощенную систему рассмотрения жалоб Фондом