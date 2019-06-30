Эксперты назвали регионы с самыми низкими и высокими тарифами ЖКХ

Жители Республики Дагестан потратили по итогам 2018 года меньше всего денег на услуги ЖКХ — в среднем 5487 рублей в год или 457 рублей в месяц.

Затраты жителей регионов на коммунальные услуги посчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. О результатах написала «Российская газета».

В среднем за прошлый год россиянин должен был заплатить 17 тысяч 936 рублей в год, что на 5,3 процента выше, чем в 2017 году.

Больше других на услуги ЖКХ в России потратился среднестатистический житель Магаданской области — 42 тысячи 132 рубля в год или 3511 рублей в месяц. Далее следуют Камчатский край (41 тысяча 41 рубль в год или 3420 — в месяц), Мурманская область (36 тысяч 32 рубля в год или 3003 рубля в месяц), Чукотский автономный округ (33 тысячи или 2774) и Московская область (31 тысяча 288 или 2607). В целом по России насчитывается 30 регионов, где платеж, начисленный за услуги ЖКХ, в пересчете на одного жителя выше среднероссийских показателей.

Минимальные суммы за услуги ЖКХ в 2018 году кроме Дагестана заплатили в Республике Тыва (5740 или 478) и Ингушетии (5852 или 488). Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчете на одного жителя составил 7,67 раза.

В первой десятке представлены главным образом удаленные от основных промышленных регионов северные и дальневосточные территории, зачастую с суровым климатом и малой плотностью населением. Поэтому высокая стоимость услуг ЖКХ вполне объяснима.

Минимальные же платежи за услуги ЖКХ приходятся на небольшие регионы с достаточно низкими доходами населения: больше, чем сегодня, население платить там все равно не сможет.