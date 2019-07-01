С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов

В России с 1 июля вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.01.2019 № 50, магазины обязаны размещать молочные продукты в торговых залах отдельно от продукции с использованием заменителей молочного жира. При этом они должны сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Чтобы помочь продавцам переложить товары правильно, Минпромторг и Роспотребнадзор выпустили методические рекомендации о способах размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговом зале или ином месте продажи.
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