С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов

В России с 1 июля вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов

Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.01.2019 № 50, магазины обязаны размещать молочные продукты в торговых залах отдельно от продукции с использованием заменителей молочного жира. При этом они должны сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Чтобы помочь продавцам переложить товары правильно, Минпромторг и Роспотребнадзор выпустили методические рекомендации о способах размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговом зале или ином месте продажи.