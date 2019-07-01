ИП на УСН будут платить 1-процентные фиксированные взносы с прибыли, а не с дохода

В ближайшее время Правительство планирует принять поправки в НК, вводящие новый принцип уплаты страховых взносов для ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы». Речь идет о взносах в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей.
«Данное предложение планируется включить в проект „Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2020–2022 годов“», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Фактически итоговое предложение Минфина правительству лишь приводит нормы по исчислению страховых взносов в соответствие судебной практике.
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