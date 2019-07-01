Клерк.Ру

Долевое строительство перешло на эскроу-счета

Вступившие в силу изменения в законодательство о долевом строительстве предусматривают переход от модели привлечения средств граждан — участников долевого строительства непосредственно на счета застройщиков к модели, когда средства дольщиков депонируются на специальных счетах эскроу в уполномоченном банке.

Эти средства будут поступать в распоряжение застройщика только после завершения строительства и регистрации прав на первый объект долевого строительства.

С 1 июля привлечение средств участников долевого строительства допускается только с использованием счетов эскроу.

Исключение составляют проекты строительства, которые соответствуют установленным правительством критериям, определяющим степень готовности объектов строительства и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве. По этим проектам договоры участия в долевом строительстве продолжат заключаться без использования счетов эскроу.

Переход к новой модели финансирования жилищного строительства позволит обеспечить защиту прав физлиц — участников долевого строительства, а высокая защищенность средств граждан будет служить фактором повышения спроса на участие в такой модели, сообщает ЦБ.

Требования к уполномоченным банкам, имеющим право открывать счета застройщикам и счета эскроу, установлены постановлением правительства. Актуальный перечень этих банков ежемесячно публикуется на сайте ЦБ.

По состоянию на 17 июня 2019 года в 7 банках открыто более 3800 счетов эскроу с остатками на них в сумме 11 млрд рублей. Кроме того, кредитные организации сообщили о поступлении почти 1800 заявок застройщиков о кредитовании с использованием счетов эскроу. На 1 мая 2019 года заключено 100 кредитных договоров более чем на 74 млрд рублей.

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