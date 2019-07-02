Микропредприятия могут не утверждать правила внутреннего распорядка

Особенностям регулирования труда лиц, работающих в микропредприятиях, посвящена глава 48.1 ТК.

Микропредприятием считается такое малое предприятие, среднесписочная численность работников в котором не превысила 15 человек. Доход микропредприятия за предшествующий год не может превышать — 120 млн. рублей.

Для ИП порядок признания их к категории микро точно такой же, как и для организаций. Если у ИП нет сотрудников — то критерием будет только размер дохода.

Если работодатель отнесен к микропредприятиям, он может полностью или частично отказаться от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Это значит, что на микропредприятии можно не утверждать, скажем, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности, положение о командировках и другие.

Однако отказ от принятия локальных нормативных актов не означает, что вопросы, обычно разрешаемые такими актами, останутся неурегулированными. Возникающие пробелы восполняются тем, что нераскрытые в локальных нормативных актах условия включаются в трудовые договоры с работниками.

Такие трудовые договоры с работниками микропредприятий заключаются на основе типовой формы, которая утверждена Постановлением Правительства от 27.08.2016 № 858.

Если при заполнении нового трудового договора для микропредприятий не требуется заполнения отдельных пунктов (например, в связи с характером работы), то такие пункты из договора можно исключить. Об этом, в частности, сообщается в письме Минтруда от 30.06.2017 № 14-1/В-591.

Такие разъяснения даются на сайте ГИТ в Республике Коми.