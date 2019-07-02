Налоговики выиграли дело по дроблению бизнеса московскими торговыми центрами

Верховный Суд РФ подтвердил выводы нижестоящих судов о том, что владелец торгового центра «Армада» получал необоснованную налоговую выгоду с помощью двух схем - через организации, использующие труд инвалидов, и в результате «дробления» бизнеса на 18 взаимозависимых и подконтрольных компаний. О судебном деле рассказала пресс-служба ФНС.

В результате выездной проверки инспекция установила, что налогоплательщик применял две схемы незаконной налоговой оптимизации при сдаче в аренду помещений своих торговых центров. В рамках первой он привлекал в качестве арендаторов подконтрольные организации, которые использовали труд инвалидов и применяли налоговую льготу по НДС к выручке от передачи этих помещений в субаренду. При этом сумма субарендной платы многократно превышала стоимость аренды.

Позже налогоплательщик от этой схемы отказался, заменив ее «дроблением бизнеса». Он стал участником 18 организаций, каждой из которых в качестве своей доли передал часть площади ТЦ, продолжив контролировать всю деятельность торгового центра. Таким образом, он получал минимальный доход как участник 18 подконтрольных организаций, который облагался налогом на прибыль по ставке 20 %, основной же доход от сдачи помещений поступал в адрес этих компаний и облагался по УСН по ставке 6%. То есть в результате дробления бизнеса к доходам от аренды имущества применялась ставка 6% вместо 20% ставки по налогу на прибыль и 18% - по НДС. Поэтому инспекция доначислила обществу налог на прибыль, НДС, налог на имущество, штраф и пени.

Уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере против владельца бизнеса Соломона Манаширова было заведено в 2016 году. Манаширов является совладельцем торговых центров «Пражский», Columbus и мебельного центра «Армада», расположенных на станции метро «Пражская», а также торгово-выставочного комплекса «ГЕМ»

Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился в суд. Он указал, что в материалах дела отсутствуют документы, которые подтверждают его связь с 18 организациями, а также с организациями инвалидов. Налогоплательщик также счел, что инспекция неправильно применила ставку 18% при расчете НДС, поскольку этот налог не предъявлялся арендаторам, а включался в цену реализованных услуг. По его мнению, в этом случае применению подлежала расчетная ставка 18/118. Также общество посчитало, что доначисленный по результатам проверки НДС может быть включен в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику, согласившись с выводами инспекции.

Они указали, что расчет НДС по ставке 18% является обоснованным, ведь налогоплательщик, используя схему оптимизации, изначально не собирался его уплачивать. Он знал о том, что услуги аренды должны облагаться НДС, а то, что он не предъявлял НДС покупателям, не является основанием для применения расчетной ставки. Суды также указали, что НДС является косвенным налогом, который нельзя учитывать в составе расходов по налогу на прибыль.

Верховный суд отказал в кассационной жалобе налогоплательщику.