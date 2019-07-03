Борис Титов: бизнесмены – не организаторы преступных сообществ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил секретарю Совета Безопасности Николаю Патрушеву письмо с просьбой поддержать инициативу о внесении изменений в статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Понятие «преступное сообщество» формировалось как наиболее структурированное проявление именно преступной иерархии, характерное для организованных форм преступности, говорится в письме Титова.

В то же время в качестве признаков организованности и структурированности сообщества по уголовным делам в отношении лиц, привлекаемых к ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, как правило, рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью организации, которые формально подпадают под эти признаки.

Дополнительное вменение статьи 210 УК РФ происходит в основном либо на стадии необходимости продления сроков предварительного следствия до года и более, либо наряду с непризнанием преступления совершенным в сфере предпринимательской деятельности, либо для преодоления ограничений на избрание меры пресечения, установленных частью 1.1. ст. 108 УПК РФ.

В результате:

существенно возрастают сроки наказания;

увеличиваются сроки отбытия наказания для подачи ходатайств об условно-досрочном освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

предприниматели направляются для отбывания наказания в места лишения свободы, предназначенные для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные), что существенно повышает риски неправомерного давления на осужденных предпринимателей с целью финансирования криминальной среды.

Борис Титов попросил Николая Патрушева поддержать инициативу по внесению поправок в Уголовный кодекс РФ, в соответствии с которыми действие статьи 210 УК не должно распространяться на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 159-159.6 и главой 22 (за исключением статьи 186) УК РФ.