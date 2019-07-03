Медосмотры сотрудников в рамках ДМС не облагаются страховыми взносами

Работодатель обязан организовать проведение обязательных медицинских осмотров сотрудников.

Так как проведение обязательных медосмотров не связано с выплатами работникам, то такие расходы не являются объектом обложения страховыми взносами.

При этом в случае если организация с целью заботы о здоровье своих работников заключает на срок не менее одного года договоры ДМС или договоры на оказание медицинских услуг с медицинскими учреждениями, в рамках которых могут осуществляться медосмотры, суммы платежей по таким договорам не подлежат обложению страховыми взносами.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-06/45499 от 21.06.2019.