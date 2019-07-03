Медосмотры сотрудников в рамках ДМС не облагаются страховыми взносами

Работодатель обязан организовать проведение обязательных медицинских осмотров сотрудников.
Так как проведение обязательных медосмотров не связано с выплатами работникам, то такие расходы не являются объектом обложения страховыми взносами.
При этом в случае если организация с целью заботы о здоровье своих работников заключает на срок не менее одного года договоры ДМС или договоры на оказание медицинских услуг с медицинскими учреждениями, в рамках которых могут осуществляться медосмотры, суммы платежей по таким договорам не подлежат обложению страховыми взносами.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-06/45499 от 21.06.2019.
Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.