Агентства занятости предупреждают о появившеся практике вывода работников в самозанятые

Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ) заявила о выявлении опасной практики оформления офисных работников как самозанятых.

Речь идет о схеме, в которой компании нанимают работников не по трудовому договору, а привлекают к сотрудничеству самозанятого работника по гражданско-правовому договору, пишет «Коммерсантъ».

Наём офисных сотрудников под видом самозанятых позволяет работодателям сэкономить на взносах, однако она невыгодна работникам — они лишаются отпусков и социальных пособий.

«Многим работодателям такой вариант кажется очень привлекательным: они увольняют сотрудников, чтобы оформить их как самозанятых, в том числе в штат кадровых агентств. При этом основной целью такой схемы является оптимизация налогов и возложение рисков на кадровое агентство», — замечают в ассоциации.

При этом бизнес при таких схемах рискует не меньше, поскольку сознательно идет на работу с самозанятыми через кадровые агентства — а регулятор вправе привлекать как агентства, так и заказчиков к солидарной ответственности.

Однако в ФНС заявили, что не разделают мнения агентств о распространенности такой практики. «Нам приходилось делать отдельным организациям предупреждения о недопущении подмены самозанятым работника — но системной проблемы пока нет, ведь теперь подобные действия становятся заметными практически в режиме онлайн», — сообщили «Ъ» в пресс-службе ФНС. Кроме того, в службе напомнили, что в первый год эксперимента штрафовать за нарушение закона самих самозанятых не планируют.