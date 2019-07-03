В рамках «встречки» налоговики требуют штатное расписание и еще много чего

В требованиях, направляемых налогоплательщикам в рамках встречных проверок, налоговики указывают на необходимость предоставить им определенные документы и пояснения. Зачастую такая просьба вызывает легкое недоумение у бухгалтеров, так как не всегда просматривается прямая связь между проверяемым контрагентом перечнем запрашиваемых документов.

Так, участник группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке получил требование предоставить штатное расписание. Очевидно налоговики таким образом хотят убедиться, что у компании имеются трудовые ресурсы для выполнения договорных обязательств по этим контрагентам.

Участники обсуждения поделились с коллегами своими историями странных требований.

Так, например, бухгалтерам непонятно, почему требуя оборотки по разным счетам бухучета, налоговики не проявляют интерес к 41 счету, хотя именно так фигурирует товар, отгруженный контрагенту.

Одна из коллег рассказала, что также в рамках «встречки» налоговики требовали у нее расчетные ведомости по зарплате и номера телефонов сотрудников.

Иногда у оптовых компаний ИФНС запрашивает КС-2 и КС-3, хотя они применяются только в строительстве.

Одна из участниц обсуждения получила требование пояснить, сколько человек работает в фирме, какое оборудование имеется, а также какое время требуется на замену одного колеса на большегрузе. При этом в компании никогда не замеряли время замены одного колеса, да и расценки зависят вовсе не от временных затрат.

А вот такой внушительный список документов, которые необходимо представить, получила еще одна участница КУБа.

Налоговики хотят получить имена и телефонные номера контрагентов, по которым осуществлялась с ними связь. Кроме того, они требуют предоставить персональные данные сотрудников которые непосредственно участвовали в оказании услуг контрагентам.

Между тем напомним, что недавно Верховный суд в постановлении от 26.04.2019 № 9-АД19-10 указал, что в рамках «встречки» нельзя запрашивать персональные данные работников.

Бухгалтера, которая отказалась выполнить такое требование ИФНС, оштрафовали, она смогла доказать свою правоту, дойдя до Верховного суда.

А что интересного требуют у вас налоговики?