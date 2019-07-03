Банки обяжут платить налог на имущество с залоговой недвижимости

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс был разработан Самарской губернской думой и получил положительное заключение Кабмина, узнало агентство РБК.

Банки не платят налог на имущество с недвижимости, полученной по договорам залога или уступки, в результате региональные бюджеты недополучают средства. По мнению самарских депутатов, действующая версия Налогового кодекса дает финансовым организациям необоснованную выгоду в сравнении с компаниями из других секторов экономики.

Депутаты предлагают обложить налогом недвижимость, которую банки держат на балансовых счетах без назначения или для продажи более года или с которой получают прибыль, например от сдачи в аренду. Правительство эти предложения поддержало, но указало, что одновременно необходимо предусмотреть освобождение финансовых организаций от налога на движимое имущество*.

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*Налога на движимое имущество нет у всех организаций с 1 января 2019 года (прим.редакции «Клерка»).