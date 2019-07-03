75 тысяч самозанятых пополнили бюджет Москвы на 80 млн. рублей

В Москве за 6 месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались около 75 тысяч человек.

«По итогам первых шести месяцев нынешнего года можно говорить об успешности введения в Москве нового налогового режима, значительно упростившего работу самозанятых граждан», – сообщил заместитель Мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Напомним, зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог». Этот же сервис позволяет самозанятым передавать в ИФНС информацию о доходах, получать счета с начисленным налогом и оплачивать их.

Большим преимуществом для самозанятых является также отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность, использовать кассовую технику, считает глава Департамента экономической политики и развития Правительства Москвы Денис Тихонов.

Он отметил, что поступления в бюджет Москвы от НПД составили более 80 млн. рублей.